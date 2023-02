Björk Cornucopia (Tournée) ARKEA ARENA, 5 décembre 2023, FLOIRAC.

Björk Cornucopia (Tournée) ARKEA ARENA. Un spectacle à la date du 2023-12-05 à 20:00 (2023-09-08 au ). Tarif : 73.0 à 122.5 euros.

AEG PRESENTS FRANCE (L-R-21-2451/L-R-21-2452) présente ce concert Björk annonce Cornucopia, une tournée d’arenas, qui débutera en septembre cette année et passera par la France à Paris (Accor Arena) le 8 septembre, à Nantes (Zénith) le 2 décembre et à Bordeaux (Arkéa Arena) le 5 décembre.Conçu autour du précédent album de Björk ‘Utopia’, le spectacle Cornucopia a démarré comme une résidence au centre culturel The Shed à NY, recevant des critiques très élogieuses. Rolling Stone magazine a décrit le show comme ‘un spectacle d’avant-garde tant pour le son que pour l’image’. Pour la nouvelle tournée Cornucopia, le show original qui couvre l’ensemble du répertoire musical de Björk, a été retravaillé pour inclure des titres de son dernier album ‘fossora’, nommé aux Grammy Awards. »cornucopia a toujours été pensé comme un écrin pour utopia et pour l’album suivant ….qui est sorti depuis et s’appelle fossora.donc je suis vraiment impatiente de présenter ces 2 univers qui se confrontent, cet automne en europe.’’ – BjörkPour Cornucopia, les visuels digitaux ont été créés par Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight, M/M, et la scène designée par Chiara Stephenson. Viibra un ensemble de 7 flûtes, des clarinettistes, un harpiste, des percussions, des instruments électroniques/sur mesure, complètent un show ou l’innovation et l’intégration du son surround font partie prenante du spectacle, et qui comprend une chambre d’écho customisée.*****“The most immersive and intoxicating visual experience I have experienced”The Independent“One of the most incredible displays of lights and sounds ever to grace a stage in the city”New York Magazine“A work of singular beauty”Forbes“Cornucopia might just be her masterpiece”nj.com“Fantasy as a weapon for change”New Yorker Commande limitée à 6 places Björk

ARKEA ARENA FLOIRAC 48-50 avenue Jean Alfonsea Gironde

*****

“The most immersive and intoxicating visual experience I have experienced”

The Independent

“One of the most incredible displays of lights and sounds ever to grace a stage in the city”

New York Magazine

“A work of singular beauty”

Forbes

“Cornucopia might just be her masterpiece”

nj.com

“Fantasy as a weapon for change”

New Yorker



