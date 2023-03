“ B”Jazz Big Band Champvans Champvans Catégories d’Évènement: Champvans

Jura Champvans Le“ B”Jazz Big Band sera en concert le samedi 11 mars à Champvans pour sa soirée cabaret avec comme à son habitude un répertoire varié du jazz, toujours festif oui, mais pas que, également , funk et du rock progressif. Ils partageront la scène avec « Ivindo », oui, c’est une rivière du Gabon, mais aussi le nom d’un duo musical composé de Lila au chant et Manu à la guitare. Leur répertoire se nourrit de bossa nova, de jazz, de chansons françaises et d’autres musiques du monde ré-arrangées ….comme une rivière qui reçoit les eaux de tous les ruisseaux qu’elle rencontre sur son parcours. Un voyage garanti !! Réservations conseillées : 03 84 82 39 46 Entrées : 10 euros entracte avec buvette et pâtisseries +33 3 84 82 39 46 Champvans

