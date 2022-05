Les haies, les ronces et le lierre. Leur apport à la biodiversité. Bizou 61290 Catégorie d’évènement: Orne

Les haies, les ronces et le lierre. Leur apport à la biodiversité. Bizou 61290, 15 septembre 2019 09:00, . Dimanche 15 septembre 2019, 09h00 Sur place Participation libre sur inscription. christine-lamy@wanadoo.fr Visite de ferme et parcours pédagogique sur les haies. Karl Füche et Anthony Pigeon vous proposent une visite de leur ferme et, lors d’un parcours pédestre, vous parleront de l’importance des haies pour la biodiversité, de leur plantation et de leur gestion. Ils vous initieront à la reconnaissance des essences, à l’intérêt des différents types d’arbres et de végétaux. Ils vous diront aussi très simplement ce qu’il faut faire et ne pas faire. La visite continuera par des explications sur les conditions de l’élevage en plein air intégral et la matinée se terminera par un pique-nique participatif au pré (si le temps le permet et jusqu’à 14 heures). Bizou 61290 La Moisière 61290 Orne dimanche 15 septembre 2019 – 09h00 à 15h00

