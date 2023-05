LA NUIT DU MIDI, 2 juin 2023, Bize-Minervois.

Le mot d’ordre : fête, convivialité et partage. C’est bien ce qui nous rassemble sur la Côte du Midi !

De 19h30 à minuit, découvrez Bize-Minervois dans une ambiance guinguette et épicurienne : musique, restaurations de produits locaux, brasero, dégustation de vins (vente de tickets sur place) et bien d’autres surprises..

2023-06-02 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-02 00:00:00. .

Bize-Minervois 11120 Aude Occitanie



The watchword: party, conviviality and sharing. This is what brings us together on the Côte du Midi!

From 7:30 pm to midnight, discover Bize-Minervois in a guinguette and epicurean atmosphere: music, restaurants with local products, braziers, wine tasting (tickets sold on site) and many other surprises.

La consigna: celebrar, convivir y compartir. Esto es lo que nos une en la Costa del Mediodía

De 19:30 a medianoche, descubra Bize-Minervois en un ambiente guinguette y epicúreo: música, restaurantes con productos locales, braseros, degustación de vinos (venta de tickets in situ) y muchas otras sorpresas.

Das Motto: Feiern, Geselligkeit und Teilen. Das ist es, was uns an der Côte du Midi zusammenbringt!

Von 19.30 Uhr bis Mitternacht können Sie Bize-Minervois in einer Guinguette- und Genießeratmosphäre entdecken: Musik, Verpflegung mit lokalen Produkten, Brasero, Weinproben (Ticketverkauf vor Ort) und viele weitere Überraschungen.

Mise à jour le 2023-05-09 par A.D.T. de l’Aude / OT Côte du Midi