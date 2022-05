Bize en fête !

2022-08-20 10:00:00 – 2022-08-21 Repas des îles le samedi soir animé par Les « C’est Bar » (prix à définir sur inscription) sur réservation. Dimanche à partir de 10h : marché de producteurs et artisans locaux la journée.

Possibilité de restauration (grillades/frites).

Soir : animation par « Orchestre de varitétés » et possibilité de restauration également. Organisée par le Comité des fêtes. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

