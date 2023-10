Concours de belote BIZE Bize, 4 novembre 2023, Bize.

Bize,Hautes-Pyrénées

Salle chauffée, nombreux lots, buvette et crêpes.

INSCRIPTION 7€ PAR PERSONNE

Organisée par le Comité des Fêtes avec participation de la mairie..

2023-11-04 20:30:00 fin : 2023-11-04 . EUR.

BIZE à la salle des fêtes

Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Heated hall, lots of prizes, refreshments and crêpes.

REGISTRATION 7? PER PERSON

Organized by the Comité des Fêtes, with a contribution from the town hall.

Sala climatizada, muchos premios, refrescos y crêpes.

INSCRIPCIÓN 7? POR PERSONA

Organizado por el Comité des Fêtes con una contribución de la Mairie.

Beheizter Saal, zahlreiche Preise, Getränkestand und Crêpes.

ANMELDUNG 7? PRO PERSON

Organisiert vom Festkomitee mit Beteiligung der Stadtverwaltung.

Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Neste-Barousse|CDT65