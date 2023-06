Fête du brandon BIZE Bize, 17 juin 2023, Bize.

Bize,Hautes-Pyrénées

Au programme :

– soirée animée par Folie Bandas avec repas

Menu Catalan : Assiette de tapas, bolas de picolats avec haricots, fromage, pain, brasde venus, vin, café.

Menu enfant (jusqu’à 12 ans) : salade de tomates, lasagne et glace 10€ / pers.

Inscriptions avant le 11 juin, places limitées.

Organisé par le comité des fêtes avec participation de la mairie..

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

BIZE

Bize 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie



Program:

– evening entertainment by Folie Bandas with meal

Catalan menu: Plate of tapas, bolas de picolats with beans, cheese, bread, brasde venus, wine, coffee.

Children’s menu (up to 12 years): tomato salad, lasagne and ice cream 10? / pers.

Registration by June 11, places limited.

Organized by the Comité des fêtes with the participation of the Mairie.

El programa incluye

– animación nocturna a cargo de Folie Bandas con comida

Menú catalán: Plato de tapas, bolas de picolats con judías, queso, pan, brasde venus, vino, café.

Menú infantil (hasta 12 años): ensalada de tomate, lasaña y helado 10? / pers.

Se ruega inscribirse antes del 11 de junio, las plazas son limitadas.

Organizado por el Comité des fêtes con la participación de la Mairie.

Auf dem Programm stehen:

– abendveranstaltung mit Musik von Folie Bandas und Essen

Katalanisches Menü: Tapas-Teller, Bolas de Picolats mit Bohnen, Käse, Brot, Brasde venus, Wein, Kaffee.

Kindermenü (bis 12 Jahre): Tomatensalat, Lasagne und Eis 10? / Pers.

Anmeldung bis zum 11. Juni, begrenzte Plätze.

Organisiert vom Festkomitee mit Beteiligung der Stadtverwaltung.

Mise à jour le 2023-06-01 par OT de Neste-Barousse|CDT65