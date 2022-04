“Bizarre…” Parcours théâtral et conté en déambulation Musée départemental de Flandre Cassel Catégories d’évènement: Cassel

Nord

“Bizarre…” Parcours théâtral et conté en déambulation Musée départemental de Flandre, 14 mai 2022, Cassel. “Bizarre…” Parcours théâtral et conté en déambulation

Musée départemental de Flandre, le samedi 14 mai à 19:00

Le grand magicien Hermogène a lancé ses créatures magiques aux quatre coins du musée. Son but : chasser les personnages et animaux qui habitent paisiblement les œuvres d’art depuis des centaines d’années afin d’y placer ses propres créatures infernales. Après un instant de panique, les œuvres d’art vont préparer leur riposte avec les moyens du bord… et (parfois) l’aide des visiteurs !

Le parcours dans les salles se fait librement en respectant un sens de circulation imposé. Des temps d’attente sont à prévoir en cas de forte affluence.

Des événements bizarres ont lieu au musée pour cette édition 2022 ! Des créatures monstrueuses sorties des Enfers ont envahi les salles et sèment la zizanie sur leur passage… Musée départemental de Flandre 26 Grand Place, 59670 Cassel, Nord, Hauts-de-France, France Cassel Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Cassel, Nord Autres Lieu Musée départemental de Flandre Adresse 26 Grand Place, 59670 Cassel, Nord, Hauts-de-France, France Ville Cassel lieuville Musée départemental de Flandre Cassel Departement Nord

Musée départemental de Flandre Cassel Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassel/

“Bizarre…” Parcours théâtral et conté en déambulation Musée départemental de Flandre 2022-05-14 was last modified: by “Bizarre…” Parcours théâtral et conté en déambulation Musée départemental de Flandre Musée départemental de Flandre 14 mai 2022 Cassel Musée départemental de Flandre Cassel

Cassel Nord