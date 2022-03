Bizaravar – Spectacle de la Comédie Itinérante Tence Tence Catégories d’évènement: Haute-Loire

Tence

Bizaravar – Spectacle de la Comédie Itinérante Tence, 4 mars 2022, Tence. Bizaravar – Spectacle de la Comédie Itinérante Tence

2022-03-04 20:00:00 – 2022-03-04

Tence Haute-Loire Un spectacle créé dans les collèges et destiné à tous où une jeune comédienne et un jeune comédien s’invitent pour un exposé illustré sur Molière, en s’appuyant sur l’une de ses plus célèbres pièces : l’Avare.

Texte et mise en scène Benoît Lambert. Tence

