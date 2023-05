Journées portes ouvertes – Parc Aquasports Avenue de l’Yser Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Journées portes ouvertes – Parc Aquasports Avenue de l’Yser, 9 juillet 2023, Bizanos. Choisissez votre 1/2 journée d’activités!

Raft, canyoning, tir à l’arc, poney, tyrolienne, jeux gonflables, balade en vélo électrique…….

*Restauration sur place.

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 12:30:00. EUR.

Avenue de l’Yser Stade d’Eaux Vives Pau Pyrénées

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Choose your 1/2 day of activities!

Rafting, canyoning, archery, pony, zip line, inflatable games, electric bike ride…….

*Catering on site Elige tu actividad de media jornada

Rafting, barranquismo, tiro con arco, pony, tirolina, juegos hinchables, paseo en bicicleta eléctrica…….

*Catering in situ Wählen Sie einen halben Tag voller Aktivitäten!

Rafting, Canyoning, Bogenschießen, Ponyreiten, Seilrutsche, Hüpfburg, E-Bike-Tour……..

