Pyrène à vélo: L’échappée sur les coteaux de Jurançon (dégustation) Parc Aquasports, 9 juin 2023, Bizanos.

“L’échappée sur les coteaux de Jurançon avec dégustation”. Pyrène à vélo vous propose de prendre un grand bol d’air frais en grimpant sur les coteaux de Jurançon pour une balade à vélo électrique de 2h30 qui offre de magnifiques panoramas sur les Pyrénées, avec bien sûr un moment convivial en fin de balade…une dégustation de Jurançon ! (30kms).

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 . EUR.

Parc Aquasports av Léon Heid

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



the escape on the hillsides of Jurançon with tasting. Pyrène à vélo proposes you to take a big breath of fresh air by climbing on the hillsides of Jurançon for a 2h30 electric bike ride which offers magnificent panoramas on the Pyrenees, with of course a convivial moment at the end of the ride? a Jurançon tasting! (30kms)

la escapada por las laderas de Jurançon con degustación. Pyrène à vélo le ofrece la posibilidad de respirar aire puro subiendo por las laderas de Jurançon durante 2,5 horas en bicicleta eléctrica, con magníficas vistas de los Pirineos y, por supuesto, un momento de convivencia al final del recorrido… ¡una degustación de vinos de Jurançon! (30 km)

ein Ausflug zu den Weinbergen von Jurançon mit Verkostung? Pyrène à vélo bietet Ihnen eine 2,5-stündige Fahrt mit dem E-Bike zu den Hängen von Jurançon an, die Ihnen einen herrlichen Ausblick auf die Pyrenäen bietet. Am Ende der Fahrt können Sie eine Weinprobe mit Jurançon genießen (30kms)

