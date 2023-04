Soirée formats courts EpiScènes, 26 mai 2023, Bizanos.

1re partie

« L’avenir de l’humanité c’est la colocation » – forme courte de 30 à 40min

Vous hésitez à vous installer en colocation ? Emma et Julie viennent tout spécialement aux EpiScènes pour vous raconter leur expérience lors d’une conférence organisée par la région pour trouver des solutions contre la crise. Mais la crise n’est peut-être pas là où on l’attend…Une comédie sociale écrite et mise en scène par Léandre Arribes.

2e partie

« Réveil » – par la compagnie des Pièces Détachées, 30 min

Tiraillées entre le travail aliénant et le désir de danser, Réveil raconte la tentative de faire coïncider les deux: se sécuriser pour vivre et créer pour rester vivantes. Tantôt corps mécaniques, tantôt corps sauvages, les danseuses expriment cette dualité vécue.

Une performance sur l’urgence de notre temps: celle de nous réinventer, de nous réhumaniser et celle de combattre..

EpiScènes Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



part 1

« The future of mankind is roommates » ? short form of 30 to 40 minutes

Are you hesitating to move into a shared apartment? Emma and Julie come especially to EpiScènes to tell you about their experience during a conference organized by the region to find solutions against the crisis. A social comedy written and directed by Léandre Arribes.

part 2

« Réveil » ? by the company Pièces Détachées, 30 min

Torn between the alienating work and the desire to dance, Réveil tells the story of the attempt to make the two coincide: to secure oneself to live and to create to stay alive. Sometimes mechanical bodies, sometimes wild bodies, the dancers express this lived duality.

A performance about the urgency of our time: to reinvent ourselves, to rehumanize ourselves and to fight.

parte 1

« El futuro de la humanidad es compartir » ? breve formulario de 30 a 40 minutos

¿Está dudando si mudarse a un piso compartido? Emma y Julie han venido a EpiScènes para contarle su experiencia en una conferencia organizada por la región para encontrar soluciones contra la crisis. Una comedia social escrita y dirigida por Léandre Arribes.

2ª parte

« Réveil » de la compañía Pièces Détachées, 30 min

Dividida entre el trabajo alienante y el deseo de bailar, Réveil cuenta la historia del intento de hacer coincidir ambas cosas: asegurarse para vivir y crear para seguir vivo. A veces cuerpos mecánicos, a veces cuerpos salvajes, los bailarines expresan esta dualidad vivida.

Un espectáculo sobre la urgencia de nuestro tiempo: la urgencia de reinventarnos, de rehumanizarnos y de luchar.

1. Teil

« Die Zukunft der Menschheit liegt in der Wohngemeinschaft » ? kurze Form von 30-40min

Sie zögern, in eine Wohngemeinschaft zu ziehen? Emma und Julie kommen extra zu den EpiScènes, um Ihnen von ihren Erfahrungen bei einer von der Region organisierten Konferenz zu berichten, die Lösungen gegen die Krise finden soll. Aber die Krise ist vielleicht nicht dort, wo man sie erwartet?Eine soziale Komödie, geschrieben und inszeniert von Léandre Arribes.

2. Teil

« Réveil » ? von der Compagnie des Pièces Détachées, 30 Min

Hin- und hergerissen zwischen der entfremdenden Arbeit und dem Wunsch zu tanzen, erzählt Réveil von dem Versuch, beides miteinander in Einklang zu bringen: sich absichern, um zu leben, und kreieren, um lebendig zu bleiben. Die Tänzerinnen bringen diese gelebte Dualität zum Ausdruck, mal als mechanische Körper, mal als wilde Körper.

Eine Performance über die Dringlichkeit unserer Zeit: die Dringlichkeit, uns neu zu erfinden, uns wieder zu vermenschlichen und die Dringlichkeit, zu kämpfen.

