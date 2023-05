Spectacle – « Renée » EpiScènes, 12 mai 2023, Bizanos.

Renée est une création théâtrale adaptée de l’œuvre de Colette. Ce seul en scène captivant nous emmène dans les coulisses de la femme artiste. Intimiste, engagée, et très actuelle, sa voix résonne avec une dimension poétique et profondément universelle. Une production EpiScènes, de et par Élodie Déthelot..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . EUR.

EpiScènes Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Renée is a theatrical creation adapted from the work of Colette. This captivating one-woman show takes us behind the scenes of the woman artist. Intimate, committed, and very current, her voice resonates with a poetic and deeply universal dimension. An EpiScènes production, by Élodie Déthelot.

Renée es una creación teatral adaptada de la obra de Colette. Este cautivador espectáculo en solitario nos lleva entre bastidores de la mujer artista. Íntima, comprometida y muy contemporánea, su voz resuena con una dimensión poética y profundamente universal. Una producción de EpiScènes, por Élodie Déthelot.

Renée ist ein Theaterstück, das auf dem Werk von Colette basiert. Dieses fesselnde Solo führt uns hinter die Kulissen einer Künstlerin. Ihre Stimme ist intim, engagiert und sehr aktuell, sie hat eine poetische und zutiefst universelle Dimension. Eine Produktion von EpiScènes, von und mit Élodie Déthelot.

