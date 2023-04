Championnat de France de Rafting Parc Aquasport, 16 avril 2023, Bizanos.

Pour la toute première fois le Parc AQUASPORTS organise le Championnat de France de Rafting.

3 épreuves sont au programme :

– Sprint (3 km)

– Slalom (14 portes dont 4 stops)

– Rx (duel 2 contre 2 dont 2 stops)

4 catégories:

– U18 Femme/ U18 Homme

– Senior Femme / Senior Homme

Le classement du Championnat de France se fera à l’addition du resultat des 3 épreuves.

Embarcation fourni par l’organisation: Raft Monotype 4 places..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 . EUR.

Parc Aquasport av de l’Yser

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For the very first time the Parc AQUASPORTS organizes the French Rafting Championship.

3 events are on the program:

? Sprint (3 km)

? Slalom (14 gates including 4 stops)

? Rx (2 on 2 duel including 2 stops)

4 categories:

? U18 Women/ U18 Men

? Senior Women / Senior Men

The ranking of the French Championship will be done by adding the results of the 3 events.

Boat provided by the organization: Raft Monotype 4 places.

Por primera vez, el Parc AQUASPORTS organiza el Campeonato de Francia de Rafting.

el programa incluye 3 actos:

? Sprint (3 km)

? Slalom (14 puertas con 4 paradas)

? Rx (2 en 2 duelo incluyendo 2 paradas)

4 categorías:

? Sub18 Mujeres/ Sub18 Hombres

? Senior Mujeres / Senior Hombres

La clasificación del Campeonato de Francia se hará sumando los resultados de las 3 pruebas.

Embarcación proporcionada por la organización: Balsa Monotipo 4 plazas.

Zum allerersten Mal organisiert der Parc AQUASPORTS die französische Rafting-Meisterschaft.

es stehen 3 Wettkämpfe auf dem Programm:

? Sprint (3 km)

? Slalom (14 Tore, davon 4 Stopps)

? Rx (Duell 2 gegen 2, davon 2 Stopps)

4 Kategorien:

? U18 weiblich/ U18 männlich

? Senioren Frauen / Senioren Männer

Die Rangliste der französischen Meisterschaft wird durch die Addition der Ergebnisse der drei Wettkämpfe erstellt.

Das Boot wird von der Organisation gestellt: Raft Monotype 4 places.

