Entre chien et loup (jeune public) Episcènes Bizanos, vendredi 16 février 2024.

Entre chien et loup (jeune public) Episcènes Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 19:00:00

fin : 2024-02-16

De et par Élise Touchon et Oriane Vincent

jeune public, durée 50 minutes

À partir de contes pyrénéens ce spectacle, à voir en famille à partir de 6 ans, fait la part belle aux jeux d’ombre et aux arts de la marionnette. Il est ici question de peurs mais aussi d’aventures. Une véritable randonnée initiatique faite de rêves et d’espoir.

Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Entre chien et loup (jeune public) Bizanos a été mis à jour le 2024-01-22 par OT Pau