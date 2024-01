Stabat Mater Episcènes Bizanos, vendredi 26 janvier 2024.

Stabat Mater Episcènes Bizanos Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26

Invocation ou prière, ce long poème dramatique est un véritable voyage vers plus de tolérance pour un monde en paix. Image, danse et voix au service d’un imaginaire sensible portée par la présence d’une comédienne ancrée dans son temps. Emotions au rendez-vous. Représentation unique à ne pas manquer.

De et par Elodie Déthelot

Invocation ou prière, ce long poème dramatique est un véritable voyage vers plus de tolérance pour un monde en paix. Image, danse et voix au service d’un imaginaire sensible portée par la présence d’une comédienne ancrée dans son temps. Emotions au rendez-vous. Représentation unique à ne pas manquer.

De et par Elodie Déthelot

EUR.

Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Stabat Mater Bizanos a été mis à jour le 2024-01-16 par OT Pau