L’avenir de l’humanité c’est la colocation Episcènes Bizanos, vendredi 19 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 20:30:00

fin : 2024-01-19

Dans l’esprit d’une fausse conférence, cette comédie sociale portée par un trio d’acteurs invite le public à une vie en commun pour dépasser les enjeux de la crise. Confidences et situations burlesques s’enchaînent avec beaucoup d’humour et d’auto-dérision. Pas sûr que cela fonctionne pour relancer l’économie mais en tout cas le divertissement est, quant à lui, bien au rendez-vous. Nouvelle création originale de l’équipe des ÉpiScènes.

Une création de Léandre Arribes avec Elodie Déthelot et Lyne Lebreton.

Episcènes 6 Rue René Olivier

Bizanos 64320 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



