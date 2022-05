Bivouac sur le Hautacam

Bivouac sur le Hautacam, 7 juillet 2022, . Bivouac sur le Hautacam

2022-07-07 – 2022-07-08 90 EUR Découvrir la montagne sur un rythme adapté aux enfants, installer le camp en pleine montagne, passer une soirée au coin du feu sous les étoiles, observer les animaux sauvages, voilà le programme de ce séjour ! Envie de passer une nuit insolite en montagne sous tente ? Le Bureau Montagne des Vallées de Gavarnie vous propose 2 jours en autonomie au rythme de la découverte de la vie en pleine nature. Une belle aventure en perspective. Découvrir la montagne sur un rythme adapté aux enfants, installer le camp en pleine montagne, passer une soirée au coin du feu sous les étoiles, observer les animaux sauvages, voilà le programme de ce séjour ! dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville