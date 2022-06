Bivouac par la compagnie Générik Vapeur Martigues, 1 juillet 2022, Martigues.

Bivouac par la compagnie Générik Vapeur Martigues

2022-07-01 21:00:00 – 2022-07-01 22:30:00

Martigues 13500

Fin d’une journée ordinaire en centre-ville. Et soudain, sur étendard sonore, un déboulé d’hommes et de femmes bleus… Ils prennent la ville à revers et détournent les rues, les fontaines, les bancs publics, les statues.

Ils cherchent un lieu qui leur ressemble, une pyramide, quelque part, signalétique du rassemblement, puis du dépassement. Ils s’évanouissent comme ils sont arrivés, dans la musique. Rock’n choc !

102 bidons, 3 musiciens, 15 comédiens ! Déambulation avec des musiciens live, des effets spéciaux et de la pyrotechnie.

Fin d’une journée ordinaire en centre-ville. Et soudain, sur étendard sonore, un déboulé d’hommes et de femmes bleus… Ils prennent la ville à revers et détournent les rues, les fontaines, les bancs publics, les statues.

Ils cherchent un lieu qui leur ressemble, une pyramide, quelque part, signalétique du rassemblement, puis du dépassement. Ils s’évanouissent comme ils sont arrivés, dans la musique. Rock’n choc !

Martigues

dernière mise à jour : 2022-05-19 par