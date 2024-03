Bivouac nature Migné, samedi 31 août 2024.

Bivouac nature Migné Indre

Samedi

Et si on retrouvait le plaisir de dormir à la belle étoile au milieu de nulle part.

Venez dormir à la belle étoile en plein nature. Depuis le point de rendez-vous, une randonnée de 4 km nous mènera sur le lieu de note bivouac. Nous cheminerons au bord d’étangs typiques de la Brenne et ferons une halte dans un observatoire. Sur le lieu du bivouac, nous prendrons ensemble notre dîner tiré du sac et nous nous installerons pour la nuit. Nous nous endormirons à l’unisson de la nature sous la voûte étoilée. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, nous retournerons aux véhicules pour arriver vers 9h30. 2525 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 18:30:00

fin : 2024-08-31 09:30:00

Le Blizon

Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire tourisme@parc-naturel-brenne.fr

