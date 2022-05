Bivouac en famille à la Maison du Parc Perche en Nocé, 10 août 2022, Perche en Nocé.

Bivouac en famille à la Maison du Parc Manoir de Courboyer Maison du Parc naturel régional du Perche Perche en Nocé

2022-08-10 00:00:00 – 2022-08-10 00:00:00 Manoir de Courboyer Maison du Parc naturel régional du Perche

Perche en Nocé Orne

Après une promenade au crépuscule, nous vous convions à passer une « bonne » nuit, non pas au sens où on la conçoit d’habitude, c’est-à-dire permettant de rallier d’une traite et d’un sommeil profond le matin suivant.

Mais plutôt au sens où elle vous apportera des sensations inédites : réveils nombreux et inopinés, permettant de se rendormir bercé par le brouhaha feutré et parfois mystérieux de la vie nocturne, immersion dans la lumière crue de la lune et le scintillement bienveillant des étoiles, impression exacerbée (évidence) de faire partie d’un grand « Tout »… bien au chaud dans son duvet…

Tout public, enfants accompagnés

Vêtements adaptés à la météo, lampe de poche, matériel de couchage simple.

Inscription obligatoire au 02 33 25 70 10 avant le 9 août 17h30

5 €/ personne + de 16 ans, petit déjeuner offert

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 http://www.parc-naturel-perche.fr/

dernière mise à jour : 2022-05-09 par