Cinq jours pour rentrer en immersion totale au bivouac de Gaud afin que les enfants deviennent des explorateurs en herbe !

Au coeur de la Réserve naturelle nationale des Gorges de l’Ardèche, les enfants partent à la rencontre d’une nature exceptionnelle qu’ils apprennent à connaitre, à préserver et à utiliser pour révéler leur créativité. Ce séjour va permettre aux enfants de découvrir les activités pleine nature dans un cadre naturel préservé.

Pas le temps de s’ennuyer avec ce programme ambitieux qui laisse tout de même des plages de repos pour profiter du site, se ballader dans les environs ou encore se baigner dans l’Ardèche.

Alors prenez votre passeport pour l'aventure et venez faire le plein de sensations fortes !

