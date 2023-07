Adventure time Bivouac de Gaud Saint-Remèze Catégories d’Évènement: Ardèche

Saint-Remèze Adventure time Bivouac de Gaud Saint-Remèze, 15 juillet 2023, Saint-Remèze. Adventure time 16 – 21 juillet Bivouac de Gaud Inscription avec tarif au quotient familial entre 50€ et 70 € Séjour de 6 jours en itinérance de l’Ardèche à la mer (Istres) pour 7 jeunes visant à questionner les sujets de transition écologique et favoriser l’apprentissage en complémentarité avec le cursus scolaire par l’approche du loisirs, du sport et de la découverte. Bivouac de Gaud 07700 SAINT-REMEZE Saint-Remèze Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.mjcanatolefrance.com/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T00:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:59:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Ardèche, Saint-Remèze Autres Lieu Bivouac de Gaud Adresse 07700 SAINT-REMEZE Ville Saint-Remèze Departement Ardèche Age min 13 Age max 17 Lieu Ville Bivouac de Gaud Saint-Remèze

