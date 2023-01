Bivouac dans les Vosges du Nord Climbach Climbach Climbach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Climbach EUR Vous avez toujours eu envie de passer une nuit en forêt pour vous immerger dans la nature ? Alors cette expérience est faite pour vous ! Au programme de la soirée, cuisine du repas du soir, balade crépusculaire à l’écoute des bruits de la forêt, nuit à l’aire de bivouac et petit déjeuner au lever du soleil. À prévoir : duvet, tapis de sol, assiette, couverts et gobelet. Enfants non admis (le 02/06). Ouvert aux enfants accompagnés de plus de 8 ans (le 15/09). Au programme de la soirée, cuisine du repas du soir, balade crépusculaire

à l’écoute des bruits de la forêt, nuit à l’aire de bivouac et petit déjeuner au lever du soleil. Prévoir une tenue adéquate. Sur inscription avant les 30/05 et 12/09, 12h. Climbach

