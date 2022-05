“Bivouac” à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Braud-et-Saint-Louis Gironde 29 29 EUR Terres d’Oiseaux vous donne l’occasion de passer un moment inoubliable : une immersion totale en pleine nature le temps d’une nuit ! Le campement, installé en plein cœur du site, vous permettra de profiter pleinement de l’ambiance sonore du marais… à la lueur de la voie lactée ! Autrement dit, le site rien que pour vous ! Une tente est prévue sur place, il ne vous reste qu’à prévoir sac de couchage, une tenue adaptée à la météo et votre pique-nique dîner…

