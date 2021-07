Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis, Gironde « Bivouac » à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde

« Bivouac » à Terres d’Oiseaux Braud-et-Saint-Louis, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Braud-et-Saint-Louis. « Bivouac » à Terres d’Oiseaux 2021-07-30 – 2021-07-30 Terres d’Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions

Braud-et-Saint-Louis Gironde EUR 29 Vous rêvez de passer une nuit en pleine nature? Avec le bivouac, vivez une expérience en connexion avec la nature et sortez de la routine! Nous avons pensé à tous ceux qui souhaitent renouer avec l’esprit originel du camping, à celles et ceux qui veulent vivre une expérience unique dans la nature, loin de leur quotidien. Vous découvrirez l’aventure du bivouac, moments de convivialité empreints de simplicité.

Seulement 2 dates cet été pour avoir le privilège de découvrir Terres d’Oiseaux sous les étoiles alors ne tardez pas !

Renseignements et réservation au 05 57 32 88 80 Vous rêvez de passer une nuit en pleine nature? Avec le bivouac, vivez une expérience en connexion avec la nature et sortez de la routine! Nous avons pensé à tous ceux qui souhaitent renouer avec l’esprit originel du camping, à celles et ceux qui veulent vivre une expérience unique dans la nature, loin de leur quotidien. Vous découvrirez l’aventure du bivouac, moments de convivialité empreints de simplicité.

Seulement 2 dates cet été pour avoir le privilège de découvrir Terres d’Oiseaux sous les étoiles alors ne tardez pas !

Renseignements et réservation au 05 57 32 88 80 +33 5 57 32 88 80 Vous rêvez de passer une nuit en pleine nature? Avec le bivouac, vivez une expérience en connexion avec la nature et sortez de la routine! Nous avons pensé à tous ceux qui souhaitent renouer avec l’esprit originel du camping, à celles et ceux qui veulent vivre une expérience unique dans la nature, loin de leur quotidien. Vous découvrirez l’aventure du bivouac, moments de convivialité empreints de simplicité.

Seulement 2 dates cet été pour avoir le privilège de découvrir Terres d’Oiseaux sous les étoiles alors ne tardez pas !

Renseignements et réservation au 05 57 32 88 80 TO BBTE dernière mise à jour : 2021-06-30 par

Détails Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Braud-et-Saint-Louis Adresse Terres d'Oiseaux 2 les Nouvelles Possessions Ville Braud-et-Saint-Louis lieuville 45.28461#-0.69918

Évènements liés