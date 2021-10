Bivouac – 2ème édition Picquigny, 23 octobre 2021, Picquigny.

Bivouac – 2ème édition 2021-10-23 – 2021-10-24

Picquigny Somme Picquigny

Suivez Vincent Riou, herbaliste et naturopathe, pour une expérience unique en bivouac !

Au programme : canoë, nature, plantes sauvages vertueuse et comestibles, village préféré des français, campement, randonnée, soirée prés d’un feu et pas que…

Du samedi 23 octobre à 9h au dimanche 24 à 16h

Programme du samedi :

-Départ de Picquigny en canoë jusque Long (prévoir pique-nique, eau et vêtements de rechanges)

-Pique-nique et visite du village

– Installation du bivouac à Bourdon

-Temps convivial et soirée autour du feu

Programme du dimanche :

-Démontage du camp

– Repas et départ vers Picquigny en randonnée environ 10km

-Cercle de discussion à l’arrivée autour du week-end

L’aventure vous tente ?

Infos et réservations au 06.89.89.89.05

Suivez Vincent Riou, herbaliste et naturopathe, pour une expérience unique en bivouac !

Au programme : canoë, nature, plantes sauvages vertueuse et comestibles, village préféré des français, campement, randonnée, soirée prés d’un feu et pas que…

Du samedi 23 octobre à 9h au dimanche 24 à 16h

Programme du samedi :

-Départ de Picquigny en canoë jusque Long (prévoir pique-nique, eau et vêtements de rechanges)

-Pique-nique et visite du village

– Installation du bivouac à Bourdon

-Temps convivial et soirée autour du feu

Programme du dimanche :

-Démontage du camp

– Repas et départ vers Picquigny en randonnée environ 10km

-Cercle de discussion à l’arrivée autour du week-end

L’aventure vous tente ?

Infos et réservations au 06.89.89.89.05

+33 6 89 89 89 05

Suivez Vincent Riou, herbaliste et naturopathe, pour une expérience unique en bivouac !

Au programme : canoë, nature, plantes sauvages vertueuse et comestibles, village préféré des français, campement, randonnée, soirée prés d’un feu et pas que…

Du samedi 23 octobre à 9h au dimanche 24 à 16h

Programme du samedi :

-Départ de Picquigny en canoë jusque Long (prévoir pique-nique, eau et vêtements de rechanges)

-Pique-nique et visite du village

– Installation du bivouac à Bourdon

-Temps convivial et soirée autour du feu

Programme du dimanche :

-Démontage du camp

– Repas et départ vers Picquigny en randonnée environ 10km

-Cercle de discussion à l’arrivée autour du week-end

L’aventure vous tente ?

Infos et réservations au 06.89.89.89.05

Vincent Riou

dernière mise à jour : 2021-09-29 par