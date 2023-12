[Spectacle] 12 rue papillon Biville-sur-mer Petit-Caux Catégories d’Évènement: Petit-Caux

fin : 2024-01-14 Le spectacle « 12 rue papillon » proposé par la compagnie « En faim de contes » est inspiré d’un conte d’Oscar Wilde, « le Géant Egoïste ». Ce spectacle jeune public invite les spectateurs à une immersion dans un jardin caché au cœur de livres pop-up. Ce conte aborde les thèmes de la différence, de la tolérance et du partage en mêlant poésie et humour. – Spectacle jeune public à partir de 6 ans -.

Biville-sur-mer Salle Le Forgeron de la Mer

Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie

