[Nature] Création d’un herbier Biville-sur-Mer, 24 mai 2023, Petit-Caux.

Viens réaliser ton propre herbier et découvrir les différentes plantes tout en t’amusant

Réservation obligatoire · Le lieu de rendez-vous est indiqué lors de la réservation.

2023-05-24 à 14:00:00 ; fin : 2023-05-24 . .

Biville-sur-Mer

Petit-Caux 76630 Seine-Maritime Normandie



Come and make your own herbarium and discover the different plants while having fun?

Reservation required – The meeting place is indicated at the time of reservation

Ven a hacer tu propio herbario y descubre las diferentes plantas mientras te diviertes ?

Es necesario reservar – El punto de encuentro se indica en el momento de la reserva

Komm und lege dein eigenes Herbarium an und entdecke spielerisch die verschiedenen Pflanzen?

Reservierung erforderlich – Der Treffpunkt wird bei der Reservierung angegeben

Mise à jour le 2023-04-05 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité