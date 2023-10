Visite familiale : Il était une fois la Hague Biville La Hague, 3 novembre 2023, La Hague.

La Hague,Manche

Profitez d’une flânerie au fil des temps pour découvrir de manière ludique l’histoire géologique captivante de la Hague. Entre contes, jeux d’observation et repères scientifiques, notre guide introduira les néophytes dans un monde fabuleux.

Durée : 2h – Distance : 2,5 km – Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation..

2023-11-03 14:00:00 fin : 2023-11-03 . .

Biville

La Hague 50440 Manche Normandie



Take a stroll through time to discover the captivating geological history of the Hague in a playful way. Between stories, observation games and scientific references, our guide will introduce you to a fabulous world.

Duration: 2 hours – Distance: 2.5 km – Recommended for ages 8 and up.

Reservation required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be indicated after reservation.

Dé un paseo en el tiempo para descubrir de forma lúdica la cautivadora historia geológica de La Haya. Entre cuentos, juegos de observación y referencias científicas, nuestro guía te introducirá en un mundo fabuloso.

Duración: 2 horas – Distancia: 2,5 km – Recomendado a partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se indicará tras la reserva.

Genießen Sie einen Spaziergang durch die Zeit und entdecken Sie auf spielerische Weise die fesselnde geologische Geschichte von La Hague. Zwischen Märchen, Beobachtungsspielen und wissenschaftlichen Anhaltspunkten wird unser Führer Neulinge in eine fabelhafte Welt einführen.

Dauer: 2 Stunden – Entfernung: 2,5 km – Empfohlen ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird nach der Reservierung angegeben.

