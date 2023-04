Après midi découverte aux écuries des Grandes Plaines Ecuries des Grandes Plaines, 12 juillet 2023, Biville-la-Baignarde.

Pour les enfants de 4 à 12 ans, visite du parc animalier, découverte de la mare, pansage des poneys, monte à poney et découverte du cheval.

Rendez-vous à 14h au centre équestre de Ecuries des Grandes Plaines.

Réservation obligatoire et nombre de participants limité..

2023-07-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-12 17:00:00. .

Ecuries des Grandes Plaines Voie Henri IV

Biville-la-Baignarde 76890 Seine-Maritime Normandie



For children from 4 to 12 years old, visit of the animal park, discovery of the pond, grooming of the ponies, pony riding and discovery of the horse.

Meeting point at 2pm at the Ecuries des Grandes Plaines equestrian center.

Reservation required and number of participants limited.

Para niños de 4 a 12 años, visita del parque de animales, descubrimiento del estanque, acicalamiento de los ponis, paseo en poni y descubrimiento del caballo.

Punto de encuentro a las 14 h en el centro ecuestre Ecuries des Grandes Plaines.

Reserva obligatoria y número de participantes limitado.

Für Kinder von 4 bis 12 Jahren: Besuch des Tierparks, Entdeckung des Teichs, Putzen der Ponys, Ponyreiten und Entdeckung des Pferdes.

Treffpunkt um 14 Uhr am Reitzentrum Ecuries des Grandes Plaines.

Reservierung erforderlich und begrenzte Teilnehmerzahl.

