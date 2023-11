Concert For Ever Gospel Biver Gardanne, 18 décembre 2023, Gardanne.

Gardanne,Bouches-du-Rhône

La ville de Gardanne vous propose un concert gratuit de Gospel.

Un répertoire où chanteurs et musiciens interprètent un florilège de chants sacrés et de Noël.

Vivez la magie du gospel pour ces fêtes de fin d’année..

2023-12-18 19:00:00 fin : 2023-12-18 23:00:00. .

Biver Place Marie-Rose Delmas

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The town of Gardanne presents a free Gospel concert.

A repertoire featuring singers and musicians performing an anthology of sacred and Christmas songs.

Experience the magic of gospel music this holiday season.

La ciudad de Gardanne ofrece un concierto gratuito de gospel.

Un repertorio en el que cantantes y músicos interpretan una selección de canciones sacras y navideñas.

Viva la magia de la música gospel en estas fiestas.

Die Stadt Gardanne bietet Ihnen ein kostenloses Gospelkonzert an.

Ein Repertoire, in dem Sänger und Musiker eine Auswahl an geistlichen und weihnachtlichen Liedern interpretieren.

Erleben Sie den Zauber der Gospelmusik an den Weihnachtsfeiertagen.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme de Gardanne