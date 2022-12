MSG Biver Gardanne Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Gardanne

MSG Biver, 23 décembre 2022, Gardanne.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

♫GOSPEL♫ Biver Biver 13120 Gardanne Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur DERNIER concert de l’année, en accès libre dans la limite des places disponibles, en mode Piano / Choeur sur une adaptation de notre répertoire « Gospel For All ! » créé spécialement pour les églises. Choeur intimiste car église intimiste et piano de feu car pianiste de feu Mr. JonathanSoucasse. Venez nombreux !!!

