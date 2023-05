Temps fort de clôture rue de la Gare, 3 juin 2023, Bitschwiller-lès-Thann.

Venez vivre les derniers spectacles de cette saison en extérieur et en famille avec les Espaces Culturels Thann-Cernay..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

rue de la Gare

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est



Come and experience the last shows of this season outdoors and with your family with the Espaces Culturels Thann-Cernay.

Venga a vivir los últimos espectáculos de esta temporada al aire libre y en familia con los Espaces Culturels Thann-Cernay.

Erleben Sie mit den Espaces Culturels Thann-Cernay die letzten Aufführungen dieser Spielzeit im Freien und mit der ganzen Familie.

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay