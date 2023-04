Atelier : les bienfaits des bourgeons pour la santé 27 rue de la Carrière, 13 mai 2023, Bitschwiller-lès-Thann.

Venez découvrir les bienfaits de la gemmotherapie (la science des bourgeons) pour votre santé.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:13:00. EUR.

27 rue de la Carrière

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est



Come and discover the benefits of gemmotherapy (the science of buds) for your health

Ven a descubrir los beneficios de la gemoterapia (la ciencia de las yemas) para tu salud

Entdecken Sie die gesundheitlichen Vorteile der Gemmotherapie (die Wissenschaft der Knospen)

