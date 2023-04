Fête de la musique BITSCHWILLER LES THANN BITSCHWILLER LES THANN Catégorie d’Évènement: Bitschwiller-lès-Thann

Fête de la musique

Vendredi 16 juin, 19h00

BITSCHWILLER LES THANN

Venez nombreux nous retrouver dans la joie et la bonne humeur pour la fête de la musique !

➡️ le Vendredi 16 juin 2023 à partir de 19h, Ou?

➡️ à la salle des fêtes de Bitschwiller-lès-Thann C’est l’occasion de passer en famille ou entre amis une soirée musicale et festive ! Organisée par la Musique Municipale de Bitschwiller-lès-Thann, nous vous proposons concerts gratuits, buvette et petite restauration ainsi qu’un stand de pâtisserie au profit de l’association “Guillaume”. ➡️ Vous souhaitez participer à la scène ouverte prenez contact au 06 83 13 66 45 ou par mail Mmbt68620@gmail.com BITSCHWILLER LES THANN 4 RUE DU PONT , 68620 BITSCHWILLER LES THANN BITSCHWILLER LES THANN [{« link »: « mailto:Mmbt68620@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T19:00:00+02:00 – 2023-06-17T00:00:00+02:00

