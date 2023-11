LE COMPTOIR DE NOËL DE BITCHE Bitche, 6 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

À deux pas du Parc du Stadtweiher qui accueille le sentier des lanternes, l’Office du Tourisme du Pays de Bitche vous ouvre les portes de sa boutique de Noël !

Les vitrines de Noël du Bitcherland mettent à l’honneur les producteurs et artisans du territoire mosellan ! Profitez d’un moment de convivialité pour les découvrir.

Vous trouverez dans cette boutique des produits locaux, souvent labellisés Qualité MOSL, et sélectionnés pour vous donner une multitude d’idées cadeaux et de quoi préparer les meilleures tables de fêtes ! Gourmandises sucrées et salées, boissons avec et sans alcool, bougies, cosmétiques, bijoux, objets d’art et de décoration… Il y en aura pour tous les goûts !

Des animations et dégustations seront assurées par les producteurs durant toute la période au sein de la boutique de Noël.

Entrée gratuite

www.placedenoelbitcherland.fr. Tout public

Dimanche 2023-12-06 09:00:00 fin : 2023-12-24 20:00:00. 0 EUR.

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Just a stone’s throw from the Parc du Stadtweiher, home to the Lantern Trail, the Pays de Bitche Tourist Office opens the doors of its Christmas boutique!

Les vitrines de Noël du Bitcherland are a showcase for local producers and craftspeople! Come and discover them for yourself.

You’ll find local products, often bearing the MOSL Quality label, selected to give you a multitude of gift ideas and everything you need to prepare the best tables for the festive season! Sweet and savory treats, alcoholic and non-alcoholic beverages, candles, cosmetics, jewelry, art and decorative objects? There’s something for everyone!

Entertainment and tastings will be provided by producers throughout the Christmas period in the Christmas boutique.

Free admission

www.placedenoelbitcherland.fr

A dos pasos del Parque del Stadtweiher, donde se encuentra la ruta de las linternas, la Oficina de Turismo del País de Bitche abre las puertas de su tienda de Navidad

Los escaparates de la tienda de Navidad de Bitcherland son un escaparate de los productores y artesanos locales Tómese un momento para descubrirlos todos.

En la tienda, encontrará productos locales, muchos de ellos con el sello de calidad MOSL, seleccionados para ofrecerle numerosas ideas de regalo y todo lo necesario para preparar la mesa de fiesta perfecta Delicias dulces y saladas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, velas, cosméticos, joyas, objetos de arte y decoración.. Hay para todos los gustos

En la tienda de Navidad habrá animaciones y degustaciones a cargo de los productores durante todo el periodo.

Entrada gratuita

www.placedenoelbitcherland.fr

Nur wenige Schritte vom Stadtweiherpark entfernt, der den Laternenpfad beherbergt, öffnet das Fremdenverkehrsamt des Pays de Bitche die Türen seiner Weihnachtsboutique!

Die Weihnachtsschaufenster des Bitcherlandes stellen die Produzenten und Handwerker der Moselregion in den Vordergrund! Nutzen Sie einen Moment der Gemütlichkeit, um sie zu entdecken.

In dieser Boutique finden Sie lokale Produkte, die häufig mit dem Gütesiegel Qualité MOSL ausgezeichnet und ausgewählt wurden, um Ihnen eine Vielzahl an Geschenkideen zu bieten und die besten Festtagstafeln zu decken! Süße und salzige Leckereien, alkoholische und alkoholfreie Getränke, Kerzen, Kosmetika, Schmuck, Kunst- und Dekorationsgegenstände? Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Die Produzenten bieten in der Weihnachtsboutique während der gesamten Zeit Animationen und Verkostungen an.

Freier Eintritt

www.placedenoelbitcherland.fr

Mise à jour le 2023-11-16 par OT DU PAYS DE BITCHE