COURSE À PIED – LA BITCHOISE Bitche, 6 octobre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

Organisée par le Basket Club du Pays de Bitche, la Bitchoise est une course solidaire qui rassemble, chaque année, environ 1 000 marcheurs et coureurs.

Pour cette édition anniversaire, un trail urbain de 10 km, une marche de 5 et 10km, des stands de restauration ainsi que de nombreuses animations vous attendent !

Au programme :

Le vendredi 06 octobre 2023

-Course « les foulées de la citadelle » : Course nocturne au départ du marché couvert de Bitche, à 20h00. Ce trai urbain vous permettra de découvrir la ville et ses sites historiques de nuit en passant par le FortSt-Sébastien, le Jardin pour la Paix, le parc du Stadtweiher, l’Hôtel deVille aux couleurs d’octobre rose, la Citadelle et ses souterrains. Inscription obligatoire

Animation et restauration dès 18h00 au Marché Couvert.

Le dimanche 08 octobre 2023

La 10-ème édition de la Bitchoise se déroulera de nouveau dans le cadre exceptionnel de l’étang de Hasselfurth, havre de paix et de ressourcement dédié au sport, à la détente et aux loisirs pour tous.

Deux parcours nature balisés vous sont proposés à partir du chalet départ situé sur le parking de l’étang :

-La ronde de l’étang de Hasselfurth : 5 km

-La montée du Hochkopf : 10 km

Participation libre

Réservation obligatoire pour :

-La course nocturne du 06 octobre

-Le repas du 08 octobre

Réservation et informations sur https://www.ville-bitche.fr/Agenda/BITCHOISE-10eme-edition-00178.html

En partenariat avec l’Auberge du Lac, l’équipe de la Bitchoise vous propose un repas servi entre 11h45 à 14h00, dans la limite de 120 personnes et sur réservation.. Tout public

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Organized by the Basket Club du Pays de Bitche, the Bitchoise is a solidarity race that attracts around 1,000 walkers and runners every year.

For this anniversary edition, a 10km urban trail, a 5km and 10km walk, food stalls and plenty of entertainment await you!

On the program:

Friday, October 06, 2023

-Les foulées de la citadelle » race: Night-time race starting from Bitche’s covered market at 8:00 pm. This urban trail will allow you to discover the town and its historic sites by night, passing through Fort St-Sébastien, the Jardin pour la Paix, the Stadtweiher park, the Hôtel deVille in pink October colors, the Citadelle and its underground passages. Registration required

Entertainment and catering from 6:00 pm at the Covered Market.

Sunday, October 08, 2023

The 10th edition of the Bitchoise will once again take place in the exceptional setting of the Hasselfurth pond, a haven of peace and relaxation dedicated to sport, relaxation and leisure for all.

Two signposted nature trails start from the chalet on the pond parking lot:

-La ronde de l?étang de Hasselfurth: 5 km

-La montée du Hochkopf: 10 km

Free admission

Reservations required for :

-The night run on October 06

-The meal on October 08

Booking and information on https://www.ville-bitche.fr/Agenda/BITCHOISE-10eme-edition-00178.html

In partnership with the Auberge du Lac, the Bitchoise team is offering a meal served between 11:45 a.m. and 2:00 p.m., for up to 120 people, subject to reservation.

Organizada por el Basket Club du Pays de Bitche, la Bitchoise es una carrera benéfica que atrae cada año a unos 1.000 marchadores y corredores.

Esta edición de aniversario contará con un recorrido urbano de 10 km, una marcha de 5 km y otra de 10 km, puestos de comida y mucha animación

En el programa:

Viernes 06 de octubre de 2023

-Carrera « Les foulées de la citadelle »: Carrera nocturna con salida del mercado cubierto de Bitche a las 20:00 h. Este recorrido urbano le permitirá descubrir la ciudad y sus lugares históricos por la noche, pasando por el Fuerte St-Sébastien, el Jardín de la Paz, el parque Stadtweiher, el Ayuntamiento con los colores rosas de octubre, la Ciudadela y sus pasajes subterráneos. Inscripción obligatoria

Animación y restauración a partir de las 18.00 h en el Mercado Cubierto.

Domingo 08 de octubre de 2023

La 10ª edición de la Bitchoise volverá a celebrarse en el marco excepcional del lago Hasselfurth, un remanso de paz y relajación dedicado al deporte, el descanso y el ocio para todos.

Hay dos senderos naturales señalizados que parten del chalet situado en el aparcamiento del estanque:

-La ronde de l’étang de Hasselfurth: 5 km

-La subida al Hochkopf: 10 km

Entrada gratuita

Reserva obligatoria para :

-La carrera nocturna del 06 de octubre

-La comida del 08 de octubre

Reservas e información en https://www.ville-bitche.fr/Agenda/BITCHOISE-10eme-edition-00178.html

En colaboración con el Auberge du Lac, el equipo de Bitchoise propone una comida servida entre las 11:45 y las 14:00, para un máximo de 120 personas y bajo reserva.

Die Bitchoise wird vom Basket Club du Pays de Bitche organisiert und ist ein Solidaritätslauf, an dem jedes Jahr etwa 1 000 Wanderer und Läufer teilnehmen.

Bei dieser Jubiläumsausgabe erwarten Sie ein 10 km langer Stadttrail, eine 5- und 10 km lange Wanderung, Essensstände sowie zahlreiche Animationen!

Auf dem Programm stehen :

Am Freitag, den 06. Oktober 2023

-Lauf « les foulées de la citadelle »: Nachtlauf mit Start in der Markthalle von Bitche um 20.00 Uhr. Dieser Stadtlauf ermöglicht es Ihnen, die Stadt und ihre historischen Stätten bei Nacht zu entdecken, vorbei an FortSt-Sébastien, dem Jardin pour la Paix, dem Stadtweiherpark, dem Rathaus in den Farben des rosa Oktobers, der Zitadelle und ihren unterirdischen Gängen. Anmeldung erforderlich

Unterhaltung und Verpflegung ab 18 Uhr im Marché Couvert.

Sonntag, den 08. Oktober 2023

Ausgabe der Bitchoise findet erneut in der außergewöhnlichen Umgebung des Teichs von Hasselfurth statt, einer Oase des Friedens und der Erholung, die dem Sport, der Entspannung und der Freizeitgestaltung für alle gewidmet ist.

Es gibt zwei ausgeschilderte Naturstrecken, die von der Starthütte auf dem Parkplatz des Teichs aus begangen werden können:

-Die Runde um den Teich von Hasselfurth : 5 km

-Der Aufstieg zum Hochkopf: 10 km

Kostenlose Teilnahme

Obligatorische Reservierung für :

-Der Nachtlauf vom 06. Oktober

-Das Essen am 08. Oktober

Reservierung und Informationen unter https://www.ville-bitche.fr/Agenda/BITCHOISE-10eme-edition-00178.html

In Zusammenarbeit mit der Auberge du Lac bietet Ihnen das Team von La Bitchoise ein Essen an, das zwischen 11:45 und 14:00 Uhr serviert wird. Die Teilnehmerzahl ist auf 120 Personen begrenzt und eine Reservierung ist erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT DU PAYS DE BITCHE