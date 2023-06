ATELIER – VIVONS NOTRE NATURE ! Bitche, 8 juillet 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

A compter de 2023, la ville de Bitche organisera chaque année un cycle annuel de sensibilisation à la faune et à la flore locales : Vivons notre nature !

En partenariat avec la Micro-Folie Bitche et avec des passionnés du sujet, diverses activités viendront rythmer ce programme engagé en faveur de la biodiversité : visites commentées, observations, ateliers de découverte/collecte, conférences, expositions et bien d’autres activités !

Gilles Fauchon, délégué Moselle de l’association des Arbres remarquables, animera ce quatrième rendez-vous de notre nature à Bitche qui aura pour thème « le cèdre de l’Atlas et les arbres remarquables ».

Le 8 juillet 2023, Gilles Fauchon vous accompagnera dans les forêts de Bitche afin de vous faire découvrir la richesse de la flore de notre région.

Le plaisir de marcher en famille, entre amis, dans de beaux paysages, en toute convivialité et aussi l’occasion d’en apprendre plus sur la nature et l’environnement !. Tout public

Samedi 2023-07-08 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-08 12:00:00. 0 EUR.

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Starting in 2023, the town of Bitche will organize an annual series of events to raise awareness of local flora and fauna: Vivons notre nature!

In partnership with the Bitche Micro-Folie and other enthusiasts, this program will feature a variety of activities, including guided tours, observations, discovery/collection workshops, lectures, exhibitions and much more!

Gilles Fauchon, Moselle delegate for the Remarkable Trees association, will host this fourth meeting of our nature in Bitche, on the theme of « Atlas cedars and remarkable trees ».

On July 8, 2023, Gilles Fauchon will accompany you through the forests of Bitche to help you discover the rich flora of our region.

The pleasure of walking with family and friends, in beautiful landscapes, in a friendly atmosphere, and also the opportunity to learn more about nature and the environment!

A partir de 2023, la ciudad de Bitche organizará una serie de actos anuales para dar a conocer la flora y fauna locales: ¡Vivamos nuestra naturaleza!

En colaboración con la Micro-Folie de Bitche y con aficionados al tema, diversas actividades puntuarán este programa comprometido con la biodiversidad: visitas guiadas, observaciones, talleres de descubrimiento/recolección, conferencias, exposiciones y muchas otras actividades

Gilles Fauchon, delegado en el Mosela de la Asociación de Árboles Notables, dirigirá este cuarto encuentro de nuestra naturaleza en Bitche, cuyo tema será « el cedro del Atlas y los árboles notables ».

El 8 de julio de 2023, Gilles Fauchon le acompañará por los bosques de Bitche para hacerle descubrir la riqueza de la flora de nuestra región.

El placer de pasear en familia o entre amigos, por bellos paisajes, en un ambiente agradable, ¡y también la oportunidad de aprender más sobre la naturaleza y el medio ambiente!

Ab 2023 wird die Stadt Bitche jedes Jahr einen Jahreszyklus zur Sensibilisierung für die lokale Fauna und Flora organisieren: Leben wir unsere Natur!

In Partnerschaft mit der Micro-Folie Bitche und mit Liebhabern des Themas werden verschiedene Aktivitäten den Rhythmus dieses engagierten Programms zugunsten der Biodiversität bestimmen: kommentierte Besichtigungen, Beobachtungen, Workshops zum Entdecken/Sammeln, Vorträge, Ausstellungen und viele andere Aktivitäten!

Gilles Fauchon, Mosel-Delegierter des Vereins der bemerkenswerten Bäume, wird dieses vierte Treffen unserer Natur in Bitche leiten, das unter dem Motto « Die Atlaszeder und die bemerkenswerten Bäume » steht.

Am 8. Juli 2023 wird Gilles Fauchon Sie durch die Wälder von Bitche begleiten, um Ihnen den Reichtum der Flora unserer Region näher zu bringen.

Das Vergnügen, mit der Familie oder mit Freunden durch schöne Landschaften zu wandern, in geselliger Runde und auch die Gelegenheit, mehr über Natur und Umwelt zu lernen!

