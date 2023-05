MARCHÉ NOCTURNE DE LA FÊTE DES MÈRES Marché couvert, 3 juin 2023, Bitche.

La ville de Bitche organise un marché nocturne à l’occasion de la Fête des mères !

Vous souhaitez faire plaisir à votre mère en cette journée spéciale ? Rendez-vous au marché couvert de Bitche pour dénicher un cadeau original réalisé par nos talentueux artisans locaux et profiter d’une soirée animée !

Au programme, vente en circuit court de produits du terroir divers et variés, frais et de saison ainsi que d’objets issus du savoir-faire et de l’artisanat local , buvette et petite restauration.. Tout public

Samedi 2023-06-03 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-03 23:00:00. 0 EUR.

Marché couvert rue du 4ème régiment des cuirassiers

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The city of Bitche organizes a night market on the occasion of Mother’s Day!

You want to please your mother on this special day? Go to the covered market of Bitche to find an original gift made by our talented local craftsmen and enjoy a lively evening!

On the program, sale of various local products, fresh and in season, as well as objects from local know-how and crafts, refreshments and small catering.

La ciudad de Bitche organiza un mercado nocturno con motivo del Día de la Madre

¿Quiere complacer a su madre en este día tan especial? Acérquese al mercado cubierto de Bitche para encontrar un regalo original hecho por nuestros talentosos artesanos locales y disfrute de una animada velada

En el programa, venta de diversos productos locales frescos y de temporada, así como objetos de artesanía y saber hacer local, refrescos y pequeño catering.

Die Stadt Bitche organisiert anlässlich des Muttertags einen Nachtmarkt!

Möchten Sie Ihrer Mutter an diesem besonderen Tag eine Freude machen? Begeben Sie sich in die Markthalle von Bitche, um ein originelles Geschenk zu finden, das von unseren talentierten lokalen Handwerkern hergestellt wurde, und genießen Sie einen unterhaltsamen Abend!

Auf dem Programm stehen der Verkauf von frischen, saisonalen und vielfältigen Produkten aus der Region sowie von Gegenständen des lokalen Handwerks und Know-hows, ein Imbiss und kleine Snacks.

Mise à jour le 2023-04-29 par OT DU PAYS DE BITCHE