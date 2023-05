MARCHÉ AUX PUCES Marché couvert, 14 mai 2023, Bitche.

Marché aux puces organisé par le Basket Club du Pays de Bitche.

Prix du ml en intérieur : 2,5€ et 3€ en extérieur (minimum 3ml)

Buvette et restauration sur place tout au long de la journée.. Tout public

Dimanche 2023-05-14 à 07:00:00 ; fin : 2023-05-14 18:00:00. 0 EUR.

Marché couvert Rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Flea market organized by the Basket Club du Pays de Bitche.

Price per ml indoors: 2,5? and 3? outdoors (minimum 3ml)

Refreshments and food on site throughout the day.

Mercadillo organizado por el Basket Club du Pays de Bitche.

Precio por ml en interior: 2,5? y 3? en exterior (mínimo 3ml)

Refrescos y comida in situ durante todo el día.

Flohmarkt, organisiert vom Basket Club du Pays de Bitche.

Preis pro ml im Innenbereich: 2,5 ? und 3 ? im Außenbereich (mindestens 3ml)

Den ganzen Tag über Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-27 par OT DU PAYS DE BITCHE