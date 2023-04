EXPOSITION – ÉCRIRE SON PRÉNOM 44 rue Saint Augustin, 9 mai 2023, Bitche.

Exposition des travaux réalisés par les élèves des écoles de Bitche lors d’ateliers avec Marion BATAILLE, dont la Médiathèque a accueilli l’exposition au mois de mars.

Tout public.. Tout public

Vendredi 2023-05-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-03 18:00:00. EUR.

44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est



Exhibition of the works realized by the pupils of the schools of Bitche during workshops with Marion BATAILLE, whose exhibition was hosted by the Médiathèque in March.

All public.

Exposición de los trabajos realizados por los escolares de Bitche durante los talleres con Marion BATAILLE, cuya exposición tuvo lugar en la Médiathèque en marzo.

Abierta al público.

Ausstellung der Arbeiten, die Schülerinnen und Schüler der Schulen von Bitche in Workshops mit Marion BATAILLE, deren Ausstellung im März in der Mediathek zu sehen war, angefertigt haben.

Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-04-13 par OT DU PAYS DE BITCHE