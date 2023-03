MARCHÉ AUX PUCES Bitche Catégories d’Évènement: Bitche

Moselle

MARCHÉ AUX PUCES, 8 mai 2023, Bitche . MARCHÉ AUX PUCES Bitche Moselle

2023-05-08 – 2023-05-08 Bitche

Moselle . Marché aux puces au stade municipal. Buvette et petite restauration sur place. Pour exposer : réservations et paiement avant le 23 avril 2023 au 06 66 06 26 90, au 06 41 73 34 92 ou au 06 08 34 62 62. bitche.fc@moselle.lgef.fr +33 6 66 06 26 90 Bitche

dernière mise à jour : 2023-03-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Bitche, Moselle Autres Lieu Bitche Adresse Bitche Moselle Ville Bitche Departement Moselle Tarif Lieu Ville Bitche

Bitche Bitche Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bitche /

MARCHÉ AUX PUCES 2023-05-08 was last modified: by MARCHÉ AUX PUCES Bitche 8 mai 2023 Bitche Bitche, Moselle Moselle

Bitche Moselle