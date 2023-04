MOTOCROSS CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE, 6 mai 2023, Bitche.

Championnats de France Elite au circuit du Martins Thal à Bitche.

Venez faire le plein d’émotions lors de ce weekend de championnat. Les 200 meilleurs pilotes des championnats de France Elite 24MX tour vous attendent.

Au programme du samedi 6 mai :

La journée des plus jeunes, les 40 meilleurs espoirs (11-15 ans) participeront aux sélections dès 9h00 afin de concourir aux deux courses de l’après-midi dès 15h00. Les juniors (13-17 ans) se qualifieront dès 14h00 pour les deux courses du dimanche, seuls les 40 pilotes les plus rapides seront qualifiés.

Au programme du dimanche 7 mai :

La journée des gros bras, les essais débuteront dès 8h00 avec les MX2 250cc, les essais chronométrés départageront les 40 meilleurs pilotes à 9h05. Dès 10h00 les MX1 450CC, les pilotes les plus expérimentés du paddock seront chronométrés afin de déterminer leur entrée en grille. 11h15 première manche Junior. 13h30 première manche Elite.

En marge des courses vous trouverez aussi de la restauration sous chapiteau dès samedi, des parkings voitures/motos soignés à proximité, des animations gratuites et des initiations à la moto, dont initiation à la draisienne électrique pour les plus petits.

Billeterie disponible ici : https://www.helloasso.com/associations/union-motocycliste-bitchoise/evenements/preventes-championnat-elite-2023. Tout public

Samedi 2023-05-06 à ; fin : 2023-05-07 . 18 EUR.

Bitche 57230 Moselle Grand Est



French Elite Championships at the Martins Thal circuit in Bitche.

Come and enjoy this championship weekend. The 200 best drivers of the French Elite 24MX Tour Championships are waiting for you.

On the program of Saturday, May 6:

The day of the youngest, the 40 best hopefuls (11-15 years) will participate in the selections from 9:00 am to compete in the two races of the afternoon from 15:00. The juniors (13-17 years old) will qualify from 2:00 pm for the two races of Sunday, only the 40 fastest drivers will be qualified.

On the program of Sunday May 7th :

The day of the big guns, the practices will start at 8:00 am with the MX2 250cc, the time trials will decide the 40 best riders at 9:05 am. From 10h00 the MX1 450CC, the most experienced riders of the paddock will be timed to determine their entry in the grid. 11:15 am first Junior round. 13h30 first Elite round.

In addition to the races, you will also find catering under a tent from Saturday onwards, car/motorcycle parking lots nearby, free entertainment and motorcycle initiations, including an introduction to the electric draisienne for the youngest.

Tickets available here : https://www.helloasso.com/associations/union-motocycliste-bitchoise/evenements/preventes-championnat-elite-2023

Campeonatos de Francia Elite en el circuito Martins Thal de Bitche.

Ven a disfrutar de este fin de semana de campeonato. Los 200 mejores pilotos de los Campeonatos de Francia Elite 24MX Tour te esperan.

En el programa del sábado 6 de mayo :

El día de los más jóvenes, los 40 mejores aspirantes (11-15 años) participarán en las selecciones a partir de las 9:00 h para disputar las dos carreras de la tarde a partir de las 15:00 h. Los juniors (13-17 años) se clasificarán a partir de las 14h00 para las dos carreras del domingo, sólo se clasificarán los 40 pilotos más rápidos.

En el programa del domingo 7 de mayo :

El día de los grandes, los entrenamientos comenzarán a las 8h00 con la MX2 250cc, las cronos decidirán los 40 mejores pilotos a las 9h05. A partir de las 10h00 la MX1 450CC, los pilotos más experimentados del paddock serán cronometrados para determinar su entrada en la parrilla. 11h15 primera manga Junior. 13h30 primera manga Elite.

Además de las carreras, también encontrará catering bajo una carpa a partir del sábado, zonas de aparcamiento para coches/motos en buen estado en las inmediaciones, animaciones gratuitas e iniciaciones a la moto, incluida una introducción a la draisienne eléctrica para los más jóvenes.

Entradas disponibles aquí: https://www.helloasso.com/associations/union-motocycliste-bitchoise/evenements/preventes-championnat-elite-2023

Französische Meisterschaften der Elite auf der Rennstrecke Martins Thal in Bitche.

Kommen Sie und lassen Sie sich an diesem Meisterschaftswochenende von den Emotionen mitreißen. Die 200 besten Fahrer der französischen Elite-Meisterschaften 24MX tour erwarten Sie.

Auf dem Programm am Samstag, den 6. Mai :

Der Tag der Jüngsten, die 40 besten Nachwuchsfahrer (11-15 Jahre) nehmen ab 9.00 Uhr an den Selektionen teil, um ab 15.00 Uhr in den beiden Nachmittagsrennen anzutreten. Die Junioren (13-17 Jahre) qualifizieren sich ab 14.00 Uhr für die beiden Rennen am Sonntag, wobei nur die 40 schnellsten Fahrer qualifiziert werden.

Am Sonntag, den 7. Mai, steht Folgendes auf dem Programm:

Der Tag der großen Jungs. Die Tests beginnen ab 8:00 Uhr mit den MX2 250cc, das Zeittraining wird die 40 besten Fahrer um 9:05 Uhr ermitteln. Ab 10:00 Uhr fahren die MX1 450CC, die erfahrensten Fahrer im Paddock, ein Zeittraining, um ihren Startplatz zu bestimmen. 11:15 Uhr Erste Runde der Junioren. 13:30 Uhr: Erster Lauf der Elite.

Am Rande der Rennen finden Sie ab Samstag auch Verpflegung im Festzelt, gepflegte Parkplätze für Autos und Motorräder in der Nähe, kostenlose Animationen und Einführungen ins Motorradfahren, darunter auch eine Einführung in die elektrische Draisine für die Kleinsten.

Eintrittskarten sind hier erhältlich: https://www.helloasso.com/associations/union-motocycliste-bitchoise/evenements/preventes-championnat-elite-2023

