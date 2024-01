EXPOSITION – RACINA Médiathèque Joseph Schaefer Bitche, mardi 27 février 2024.

EXPOSITION – RACINA Médiathèque Joseph Schaefer Bitche Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-04-05 17:00:00

Charlotte RODON vit et travaille dans un petit village au cœur de la chaîne des Puys, un choix géographique au calme, proche de la nature, une nécessité pour créer. Ses études l’ont tout d’abord amenée à travailler la photographie documentaire. C’est au cours de ces dernières années que le dessin a naturellement pris une place majeure dans sa création. Il relève d’un acte sincère, intuitif, physique et sensoriel, où elle allie intimement l’art et la biologie. Cet appel, puissant, à raconter notre environnement naturel l’engage dans une forme d’expression poétique et sensible.

Cette démarche artistique et écologique amène Charlotte RODON à travailler en collaboration avec des scientifiques spécialisés dans la biologie du sol et notamment Francis MARTIN, scientifique de renommée internationale, avec lequel une rencontre est prévue le 27 février à 18h.

Renseignements au 03 87 06 15 76 ou sur www.mediatheque-josephschaefer.fr

Organisée par Escales des sciences, l’Université de Lorraine et la Médiathèque Joseph Schaefer.

Voici le lien https://www.calameo.com/read/007142381214867aff29cTout public

0 EUR.

Médiathèque Joseph Schaefer 44 rue Saint Augustin

Bitche 57230 Moselle Grand Est contact@mediatheque-josephschaefer.fr



L’événement EXPOSITION – RACINA Bitche a été mis à jour le 2024-01-19 par OT DU PAYS DE BITCHE