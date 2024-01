CINÉMA À L’ESPACE CASSIN – RETOUR VERS LE FUTUR Espace Cassin Bitche, samedi 27 janvier 2024.

CINÉMA À L’ESPACE CASSIN – RETOUR VERS LE FUTUR Espace Cassin Bitche Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-27 20:00:00

fin : 2024-01-27 22:00:00

Avec l’association CinéLigue CRAVLOR (Centre Régional Audio-Visuel de Lorraine), la ville de Bitche organise une séance de cinéma à l’espace Cassin.

Pour cette projection grand public on vous propose Retour vers le futur, réalisé par Robert Zemeckis et Bob Gale.

SYNOPSIS : Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l’expulser du lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants d’armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister…

L’achat des billets se fait sur place avant la séance par espèces, chèque ou CB.

Vente de Pop-corn par la Ferme LANG !Tout public

6 EUR.

Espace Cassin 2 rue du Général Stuhl

Bitche 57230 Moselle Grand Est



