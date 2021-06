Saint-Genest-d'Ambière Place du 8 mai Saint-Genest-d’Ambière, Vienne Bistrots Guinguettes Place du 8 mai Saint-Genest-d'Ambière Catégories d’évènement: Saint-Genest-d’Ambière

Chaque semaine, une animation musicale dans une commune différente vous est proposée. Cette semaine, AD Jazz. AD JAZZ vous invite à inhaler le parfum d’un monde oublié, celui d’un jazz élégant qui faiit rimer swing avec smoking …. Ce quartet musical composé d’un piano, d’une contrebasse, d’une batterie et d’une voix masculine se met au service d’un jazz agréable, imprégné de chaleur et de style. Ce groupe vous interprète quelques standards de jazz, et dans les morceaux jazzy : Nougaro, Steavie Wonder, Barry White, Georges Mickaël, Charles Aznavour et bien d’autres. Protégeons-nous les uns les autres en respectant les gestes barrières. Restauration sur place.

