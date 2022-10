Bistrots et cafés du monde, photographies de Pierrick Bourgault Galerie du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Bistrots et cafés du monde, photographies de Pierrick Bourgault Galerie du Montparnasse, 14 octobre 2022 au 27 octobre 2022

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 15h00 à 20h00

. gratuit

En hommage à ces petits mondes singuliers, photographies de Pierrick Bourgault du Kurdistan à la Californie, du Xinjang des Ouïgours à la Nouvelle-Zélande, sans oublier Paris… Voyager d’un café de Palerme à celui de la Mère Lapipe (Le Mans), d’un pub londonien au bar à vin californien de Francis Ford Coppola, du café Florian (Venise) à un bar-concert parisien – en passant par le wagon-bar du train de nuit qui les relie – sans oublier les confidences d’un jeune soldat dans un salon de thé en Irak. Le café est une maison où tout est possible, un lieu de rendez-vous, de rencontre entre habitants d’ici et d’ailleurs, un espace d’expression, un tremplin pour musiciens. Galerie du Montparnasse 55, rue du Montparnasse 75014 Paris Contact : https://www.monbar.net/ pierrick.bourgault@gmail.com https://www.facebook.com/pierrick.bourgault/ https://www.facebook.com/pierrick.bourgault/

