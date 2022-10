La Quiche en 5 Actes Bistro’Théâtre de Givrauval, 21 octobre 2022, Givrauval.

La Quiche en 5 Actes Vendredi 21 octobre, 20h30 Bistro’Théâtre de Givrauval

Adulte : 10€, enfant : 5€

Théâtre culinaire tragico-burlesque Y a-t-il un rapport entre la recette de la quiche lorraine et le théâtre classique ? A priori non et pourtant…

Bistro’Théâtre de Givrauval 7, rue du Moulin 55500 GIVRAUVAL Givrauval 55500 Meuse Grand Est

Non sans manque d’inventivité, deux cuisto-tragi-comédiens vont pétrir la pâte en jouant Molière, battre les œufs en jouant Corneille, mettre au four la quiche en jouant Shakespeare. Une aventure entre(mets)teuse, burlesque et farineuse pleine de rebondissements et de gourmandises.

Nous voici dans les coulisses de la création culinaire, où le texte se mélange à la farine, où l’alexandrin se fond dans la migaine et les lardons. Nous allons savourer les mots, la langue du théâtre avec gourmandise sans en perdre une miette.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-21T20:30:00+02:00

2022-10-21T22:00:00+02:00

compagnie azimuts