Adulte : 10€ – Enfant : 5€

Le Bistro’Théâtre de Givrauval fête la musique irlandaise et accueille “The black clover”. handicap moteur mi Bistro’Théâtre de Givrauval 7, rue du Moulin 55500 GIVRAUVAL Givrauval 55500 Meuse Grand Est Le concert, mêlant compositions originales et reprises de grand classiques celtiques navigue entre rock celtique énergique et folk iodé dans la plus grande tradition des légendes du style : les pogues, flogging molly ou encore les dropkick murphys.

Le groupe est composé de 5 membres :

Seb : chant/guitare

Olivier : piano/accordéon/chœurs

Nicolas : violon/chœurs

Alban : batterie/chœurs

Fabien : basse/chœurs

Ces 5 musiciens d’expériences (plus de 500 concerts à leur actif dans diverses formations) seront ravis de venir partager avec vous leur musique, blagues et histoires loufoques !

